Martina Smeraldi, emergente attrice a luci rosse, si racconta a Dagospia. Dal rapporto con i fan alla vita sentimentale.

La stella italiana del cinema a luci rosse Martina Smeraldi si racconta a Barbara Costa in una intervista per Dagospia.

Tra i punti più interessanti dell’intervista, c’è quello che riguarda il rapporto diretto con i fan.

“A me piace interagire con le persone che mi seguono, mi piace conoscere i miei fan, e farci amicizia sul serio. Se li incontro non solo virtualmente? No, a me capita di incontrarli, bere qualcosa con loro, e parlarci “dal vivo”. Alle persone non piace quando rimani solo una figura che vedono dietro uno schermo. Credo sia questa la mia arma vincente”.

Nata a Cagliari vent’anni fa, Martina Smeraldi rivela di non avere un fidanzato. Soprattutto per via del lavoro che fa.

“Sono single, e non sento la mancanza di un fidanzato, sto bene così. Io, in quest’anno, ho capito che non ci sono tante vie di mezzo: la gente o si avvicina a te perché è interessata al tuo lavoro ed è incuriosita dal tuo personaggio, oppure proprio per questo è spaventata, ed evita di farlo. Diciamo che è un rovescio della medaglia che avevo messo in conto. Confido nelle eccezioni”. (fonte DAGOSPIA)