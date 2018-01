ROMA – Massimiliano Allegri a Cerveteri (in provincia di Roma) per conoscere i genitori di Ambra Agiolini. L’allenatore della Juventus, appena gli impegni lo consentono, corre infatti nella Capitale per andare a trova

re il suo amore e ultimamente l’attrice ed ex stellina di “Non è la Rai” ha portato il fidanzato a conoscere la mamma e il papà. “Diva e donna” ha fotografato la coppia a Cerveteri, dove i genitori di Ambra hanno accolto Allegri a braccia aperte.

Qualche giorno fa l’allenatore della Juventus si è presentato in sala stampa con la fede al dito. Secondo gli esperti di gossip sarebbe un segnale di un futuro matrimonio con la compagna Ambra Angiolini. Periodo d’oro per il tecnico della Juventus che, oltre a essere il più pagato della Serie A, è ancora in corsa su tre fronti: Campionato, Champions League e Coppa Italia. Felice nel gioco e felice in amore.