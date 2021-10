Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. A rivelarlo è il settimanale Chi che in copertina titola: “Max Addio, è finita con Allegri”.

Secondo le indiscrezioni riportate dal magazine di Alfonso Signorini, le voci circolate a inizio estate su una loro crisi sono state confermate. Non è bastata la vacanza in Costiera Amalfitana, dove la coppia era stata paparazzata in atteggiamenti ancora affettuosi, con abbracci, baci e coccole.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri distanti per lavoro

Ora i due sono distanti per motivi di lavoro: Ambra Angiolini è sul set della serie tv “Le Fate ignoranti”, Max Allegri è tornato in panchina alla Juventus dopo un biennio sabbatico.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, l’indiscrezione di Chi

Dopo quattro anni d’amore, scrive Chi, il loro amore è naufragato. Un “colpo al cuore” per Ambra, che avrebbe provato in tutti i modi a salvare la relazione.

La lunga crisi, iniziata prima del lockdown, sarebbe nata a seguito di un presunto tradimento dell’allenatore. Ambra, che per amore si era di recente anche trasferita a Milano, “ha aspettato, a provato a capire e a chiarire, ma non c’è stato più niente da fare”, si legge su Chi.

Ambra non ha preso parte neppure al matrimonio di Valentina Allegri, primogenita di Max. Lui, secondo indiscrezioni, si sarebbe allontanato senza troppo rumore.