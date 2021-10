Massimiliano Rosolino, “Federica Pellegrini sempre sul piedistallo”, lei replica così: “A qualcuno rode il c…”

Massimiliano Rosolino parla di Federica Pellegrini in un’intervista al Corriere della Sera. L’ex nuotatore ha smentito le voci di un presunto flirt tra i due. Di una possibile relazione tra i due si chiacchiera da anni negli ambienti del nuoto. Rosolino ha smentito rimarcando che la Pellegrini è “sempre stata collocata su un piedistallo”.

Pellegrini risponde a Rosolino: “A qualcuno rode il c…”

Senza giri di parole, Rosolino ha risposto tramite le Storie pubblicate su Instagram: “Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il c…”. Federica Pellegrini ha poi aggiunto: “Eh eh se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte”.

la nuotratrice contesta a Massimiliano Rosolino il fatto che i rapporti tra loro appaiono sempre apparentemente cordiali. Poi però, Rosolino nelle interviste appare in maniera diversa mostrandosi sempre pungente.

Rosolino e la Pellegrini appartengono a due generazioni del nuoto diverse e i loro rapporti non sono mai stati buoni. I due hanno condiviso la piscina a Verona quando lei aveva 16 anni.

Il nuotatore di papà napoletano e mamma australiana, ha parlato in generale di tutta la sua esperienza nel mondo del nuoto: “In carriera ho vinto 60 medaglie, di che cosa dovrei lamentarmi? Più di così la carretta non andava, anche se i miei limiti sono stati le mie virtù: non ero forte a gambe, compensavo a braccia. Non ero tecnicamente eccelso, ma ci provavo più di tutti”.