ROMA – Massimo Boldi ha regalato una nuova perla dai suoi profili Instagram. Qualche giorno fa, infatti, ha condiviso uno scatto di Chiara Ferragni, influencer e moglie di Fedez, e l’ha invitata a collaborare per un nuovo film.

L’attore e regista è più social che mai e proprio navigando su Instagram gli è venuta una nuova idea per il suo prossimo Cinepanettone.

“Chissà – ha scritto Boldi – se Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con me…”. A corredo del messaggio, troviamo uno scatto super sexy già condiviso giorni fa dalla Ferragni, dove indossa un abito in lattex rosso e scoperto sui fianchi. La proposta, al momento, non è stata accolta dalla influencer.

Tra i commenti arrivati al post, infatti, non c’è traccia di una risposta di Chiara Ferragni. In compenso, però, l’audacia dell’attore, già protagonista di un messaggio a Taylor Mega, è stata premiata da ben 15mila like da parte dei fan.

La reazione dei fan al post di Boldi infatti sono, come avviene quasi sempre sui social, equamente bilanciate: c’è chi vorrebbe vedere Chiara nel prossimo Cinepanettone e chi implora l’attore di non fare una scelta del genere.