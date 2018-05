ROMA – Loredana De Nardis, 44enne ex spogliarellista nei locali di Riccardo Schicchi, e compagna per 14 anni di Massimo Boldi, è stata fotografata dai paparazzi di Dagospia con un uomo, un amico dello stesso Boldi.

“Ho pianto, non sapevo nulla”, ha poi detto al Corriere della Sera l’attore, che conobbe Loredana dopo aver perso sua moglie Marisa, malata per anni e scomparsa nel 2004.

Oggi spunta fuori, sempre sulle colonne del Corriere, la versione di lei. In una richiesta di rettifica, Loredana De Nardis sostiene infatti di non aver affatto tradito Massimo Boldi: “Il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015 – dice – da quel momento siamo rimasti amici. Tuttavia nelle occasioni pubbliche e con i media ha continuato a definirmi la sua compagna”.

“La sera di mercoledì 18 aprile ho chiesto a Massimo, per prevenire ulteriori possibili equivoci, di interrompere ogni relazione tra di noi. Fine”. Contattata via mail e telefonino, aggiunge il Corriere, Loredana non ha voluto aggiungere altro. Boldi, dal canto suo, commenta: “Lasciatele dire quello che vuole. Ci sono ancora abiti di Loredana nei sui armadi a Milano e Roma. Le ho regalato due auto, una 500 a Natale 2016 e una Smart a luglio 2017. Almeno ci rido su, è meglio così”.