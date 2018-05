ROMA – Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello 5, edizione del 2004, commenta le immagini apparse sul settimanale Spy, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] che la ritraggono affettuosamente in compagnia di Massimo Boldi in un ristorante di Roma.

Boldi, 72 anni, è reduce dalla chiacchierata fine della relazione con Loredana De Nardis, alla quale era stato legato per circa quindici anni. L’attore aveva parlato di tradimento, la donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi, ma lei aveva fatto sapere: “Non è vero che l’ho tradito, ci siamo lasciati da tre anni, dormivano in letti separati”. E ora ecco Boldi di nuovo in pista con Veronica Rega, 32 anni più giovane del comico.