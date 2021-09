Matilde Gioli, l’attrice nominata Cavaliere della Repubblica: “E’ per mio padre”

L’attrice Matilde Gioli, su Instagram, ha fatto sapere di essere stata nominata “Cavaliere della Repubblica”.

“Ecco un altro scossone forte – scrive pubblicando la pergamena ufficiale con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore. Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te”.

Matilde Gioli, l’attrice nominata Cavaliere della Repubblica. Le polemiche sui social

Sui social, oltre al coro di complimenti, qualcuno si è anche chiesto, un po’ maliziosamente, le ragioni che hanno portato alla nomina.

“Cosa hai fatto per il nostro Paese?” si legge in un commento. Al momento nessuna risposta ufficiale dell’attrice che sui social si è limitata a pubblicare la pergamena.

Ecco perché si viene nominati Cavalieri della Repubblica

Ma in quali casi si può venire nominati con una onorificenza dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana”? Risponde la Presidenza della Repubblica sul proprio sito ufficiale:

“Aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.