Matrimonio Britney Spears: l’ex marito prova a imbucarsi (in diretta Instagram) e viene arrestato FOTO ANSA

La popstar Britney Spears e Sam Asghari, il suo personal trainer, convolano a nozze e l’ex marito della star, Jason Alexander, cerca di imbucarsi al matrimonio per rovinare la festa. Gli agenti lo hanno fermato, ammanettato e arrestato. Lo riporta il New York Post. La popstar, 40 anni, e il suo personal trainer, 28 anni, hanno organizzato una cerimonia intima a Los Angeles con circa una sessantina di invitati.

Il matrimonio di Britney Spears

Sembra che la famiglia Spears, la madre Lynne, il padre Jamie e la sorella Jamie Lynn non siano tra gli invitati. Per il suo giorno speciale Britney indossa un abito disegnato da Donatella Versace. Le nozze arrivano nove mesi dopo l’annuncio del fidanzamento. La coppia ha iniziato a frequentarsi dal 2016 dopo che essersi conosciuta sul set del video musicale di Slumber Party. People rivela anche che Sam è da anni la spalla di Britney e lei conta su di lui per qualsiasi cosa.

Britney Spears incinta

Britney Spears nei giorni scorsi aveva annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, sei mesi dopo che un giudice ha posto fine alla tutela legale del padre che, aveva denunciato, le aveva impedito di tentare una nuova gravidanza. “Ho fatto un test… e uhhhhh beh… sto per avere un bambino”, ha scritto la popstar 40enne su Instagram. “Ho pensato ‘Accidenti… cosa è successo al mio stomaco???'”, aveva scritto Britney Spears che da settembre è ufficialmente fidanzata con Sam Asghari, 28 anni. Sei mesi fa, dopo 13 anni un tribunale di Los Angeles ha revocato la custodia legale che assoggettava al padre Jamie ogni azione e spesa della ‘principessa del pop’. I due figli più grandi della Spears, Sean e Jayden, hanno 16 e 15 anni.