ROMA – Oggi 1 settembre è il gran giorno. E' il giorno del matrimonio più atteso, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno a Noto, nota località siciliana.

Ieri sera è andata in scena l’ultima serata da scapoli della fashion blogger e del rapper, a suon di balli, divertimento, qualche lacrima e tanto alcol. Fedez e gli amici sono rimasti a torso nudo mentre Giusy Ferreri si è presa la scena ed ha fatto ballare tutti a ritmo di ‘Amore e Capoeira’ e improvvisando un mini concerto sulle note di Roma – Bangkok e Non ti scordar mai di me. Il tutto ripreso passo dopo passo sui social network a suon di post Instagram e Stories.

Ma oggi pomeriggio chi non ci sarà al grande evento nonostante l’invito? Max Pezzali e la compagna Debora Pelamatti sicuramente daranno forfait. La coppia lo ha fatto sapere via social: “Eravamo prontissimi per il matrimonio ma, purtroppo, un grave imprevisto ci impedisce di partecipare”, ha scritto lei alla vigilia del sì, “Io e Max siamo lì comunque con il cuore, Chiara Ferragni e Fedez vi auguriamo tantissima felicità. Grazie infinite di averci pensati”. Tra i giudici di X-Factor (di oggi o del passato), colleghi dello sposo, hanno confermato Mika, Manuel Agnelli e Mara Maionchi? Ancora in dubbio l’arrivo di Paris Hilton. A darle la caccia su Instagram, l’ereditiera non dà notizie da cinque giorni. Ma in tutto questo, il grande assente sarà sicuramente Fabio Rovazzi. Mentre resta dubbia la posizione di J-Ax.

Del cantante classe 1994 si sa già tutto, se ne è parlato in abbondanza durante questi ultimi mesi. Il cantante ha lasciato la casa di produzione di Fedez (Newtopia) e si è allontano dal rapper. Sconosciuti i motivi della rottura tra gli ex (grandi) amici. Ma del resto, anche J-Ax sembra esser pronto a dare forfait (sempre se l’invito è arrivato a destinazione…). Il motivo? La coppia di rapper milanesi si è detta addio con il concerto evento di San Siro dello scorso giugno. Ma nonostante la rottura del sodalizio artistico, secondo gli esperti di cronaca rosa J-Ax è stato invitato alle nozze. Eppure a quanto risulta, neanche lui parteciperà al Royal Wedding italiano.

Sì, perché nelle stesse ore l’artista milanese, prossimo a fermarsi per un lungo periodo dopo 25 anni di carriera, sarà impegnato con un altro evento. Dal 30 agosto al 2 settembre, San Marino ospita Play Deejay: 4 giorni di sport e spettacolo e proprio il 1 settembre, come si legge sul sito della radio, a partire dalle 20.30 Ax dovrebbe essere sul palco insieme a Baby K e Rovazzi.