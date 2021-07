Matteo Giunta, chi è il fidanzato e allenatore di Federica Pellegrini: età, altezza, cugino di Filippo Magnini e biografia

Chi è Matteo Giunta, l’allenatore e fidanzato di Federica Pellegrini. Lo ha ribadito la stessa Pellegrini al termine della finale olimpica dei 200 metri stile libero. Matteo Giunta è stato importante e continuerà a esserlo per lei anche al di là degli allenamenti.

Chi è Matteo Giunta, età, altezza, dove è nato, cugino di Filippo Magnini

Nato a Pesaro (il 7 maggio del 1982, età 39 anni), Matteo Giunta, alto 183 cm, ha un passato da nuotatore. E’ cugino di Filippo Magnini, ex proprio della Pellegrini, ed ha assunto il ruolo di coach della campionessa sette anni fa. Nel 2018 ha ricevuto la Palma d’Oro del CONI, onorificenza per merito tecnico, concessa ai preparatori atletici che si distinguono per i risultati degli sportivi seguiti. Anche grazie ai suoi allenamenti, la Pellegrini ha conquistato l’oro ai Mondiali di nuoto di Budapest nel 2017 e l’argento ai Campionati Europei di nuoto 2021.

Vita privata di Matteo Giunta, fidanzato di Federica Pellegrini

Matteo Giunta è legato sentimentalmente a Federica Pellegrini dall’autunno 2019. L’amore è pian piano è maturato fino a esplodere. Due anni fa la prima uscita in occasione del Galà di Federnuoto a Roma. A distanza di qualche mese, una vera e propria dichiarazione da parte della Pellegrini. Si vocifera che al termine delle Olimpiadi di Tokyo, la coppia convolerà a nozze.