ROMA – Matteo Salvini attacca Asia Argento dopo le accuse di molestie sessuali a Jimmy Bennet. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Questa è la ‘signora’ che mi insultava ogni due minuti? Mamma che tristezza”, ha dichiarato il vicepremier e ministro dell’Interno.

Luca Romano sul Giornale scrive che lo scontro via social network tra Salvini e la Argento è andato in scena a metà luglio, con l’attrice che entrò a gamba tesa nel dibattito tra il ministro e Roberto Saviano. In quella occasione, senta tanti giri di parole, l’attrice rilanciò un tweet del leghista con l’hashtag “#salvinimerda”.

Un hashtag a cui Salvini replicò prontamente dando luogo ad uno scontro social: “Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo se posso aiutarti”, scrisse lui. E l’Argento rispose: “Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo si diletta a sbeffeggiarsi di me. Ha così tanto tempo da perdere? Non ha niente di più imperativo da da fare, da sistemare, da risolvere, meeting da attendere? Che piacere prova a trollare le donne?”.

Dopo la notizia della presunta violenza sessuale ai danni dell’attore Jimmy Bennet, Salvini è tornato all’attacco: “Questa è la ‘signora’ che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m…a? Mamma mia che tristezza…”.