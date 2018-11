ROMA – Elisa Isoardi annuncia l’addio a Matteo Salvini, ma il vicepremier e leader della Lega sembra essersi già consolato. Salvini è stato avvistato a cena in un noto ristorante di Roma insieme all’amica e giornalista Annalisa Chirico. Per il quotidiano Il Messaggero, proprio quell’avvistamento avrebbe portato la conduttrice della Prova del Cuoco a gridare ai social network la fine del loro amore.

I rumors di crisi e rottura proseguivano ormai da mesi, dalla foto in cui la bella Elisa baciava sulla bocca un “solo un amico”. Il suo Matteo però sembrava averla perdonata, ma tra i due il rapporto era già incrinato ed era evidente.

Poi la mattina del 4 novembre il post su Instagram. Una dolce foto rubata alla loro intimità e una dedica che non lascia spazio a equivoci, citando le parole di Gio Evan: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”.

Per il Messaggero a scatenare la reazione e pubblicazione della foto da parte di Elisa sarebbe stata una cena del suo ex Matteo con un’amica. Pare infatti che mentre lui si nega al telefono e le abbia già fatto recapitare a casa i suoi vestiti, trovi conforto cenando con una cara amica, la giornalista Annalisa. Solo un’amica, per ora, ma i rumors già impazzano e fermarli è impossibile.