Matteo Salvini, quanti like alle foto di Selvaggia Roma su Instagram. Francesca Verdini è d’accordo? Cosa hanno in comune il leader della Lega e l’ex concorrente di Temptation Island? La passione per i social network ed infatti si seguono su Instagram.

Ma il politico non tratta Selvaggia come tutti gli altri contatti che ha su Instagram. La riempie di like. Non c’è sua immagine che non abbia il like di Salvini. Nemmeno fa in tempo a postare una foto sul celebre social network che arriva subito il ‘mi piace’ del politico.

Matteo Salvini e l’attrazione social per Selvaggia Roma

In diverse foto, l’unico tema è la bellezza di Selvaggia Roma, il suo fisico scolpito negli anni. Evidentemente Salvini ne è molto attratto o non metterebbe mi piace a ogni foto del genere. Il suo atteggiamento social, è stato notato da molti contatti che si chiedono: ma la fidanzata Francesca Verdini è d’accordo?

Il leader della Lega ha una relazione sentimentale con Francesca Verdini

Infatti Salvini ha una relazione sentimentale con Francesca Verdini. Chi è? E’ la figlia dell’ex politico di Forza Italia Denis Verdini. Il leader della Lega ha iniziato questa relazione sentimentale dopo aver archiviato la lunga storia d’amore con Elisa Isoardi (che abbiamo ammirato di recente nel corso di Ballando con le Stelle).