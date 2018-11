ROMA – “Sono single ma non sul mercato” fa sapere Matteo Salvini, commentando la separazione da Elisa Isoardi. In diretta a Pomeriggio5, il vice premier, pungolato dalla padrona di casa Barbara D’Urso, conferma di essere single, pur rifiutandosi di scendere nei dettagli di tutto ciò che riguarda la sua vita privata.

La D’Urso, che ha confessato in diretta di essere a conoscenza della separazione tra la Isoardi e Salvini già da tempo, ha posto al vice Premier la domanda del momento: “I giornalisti che lavorano con me mi hanno chiesto di farti una domanda. Già ridi. Io e te ci conosciamo e tu questa cosa me l’avevi già detta in confidenza, anche se sono rimasta muta come un pesce. I giornalisti mi hanno invitato a farti questa domanda, te la faccio in un’altra maniera. Tu da oggi mi segui su Instagram, giusto? Sono andata a vedere il tuo profilo e ci sei tu che la sera dormi da solo con i fiori, con la pizza…con chi vai a dormire stasera?”.

Replica Salvini: “Non descrivermi così sfigato. Non vado a letto con i pupazzi, con i fiori e con la pizza sul cuscino. Non sono messo così male. Una volta ogni tanto uno ha il diritto di essere un po’ abbacchiato? Poi passa. Stasera andrò a dormire serenamente da solo. Mi piace condividere con gli italiani il mio lavoro. Momenti di vita privata, quello che mangio, cosa ascolto, quello che leggo…Ho sempre tutelato la privacy per quanto riguarda la mia compagna e i miei figli e non comincerò oggi a parlare delle mie vicende private, che credo non interessino a nessuno. Comunque questa notte dormirò da solo, senza fiori”.

La conduttrice tenta ancora una volta di lanciare l’amore, alla ricerca della notizia: “Sei molto popolare, uno passionale, sei un bell’uomo, vicepremier, ministro. La tua compagna, o ex compagna, è una ragazza molto bella e molto in vista, quindi….”. Niente da fare. “Non sono sul mercato” ha chiosato Salvini, prestando il fianco alla conduttrice: “Non sei single? Ci speravo, volevo propormi”. “No, sono single. È la vita” ha concluso il Ministro dell’Interno.

Poco dopo, in collegamento a Otto e Mezzo su La7, Salvini è tornato nuovamente a parlare della rottura con la Isoardi: “Se mi ha imbarazzato la foto postata da Elisa? No, non mi vergogno di aver amato. Ma le cose private me le tengo per me, nel mio telefono e nei miei ricordi”. “Se ho dei rimpianti? Faccio un lavoro che per chi mi sta vicino non è sempre facile, a volte ci sono e molte altre no. Cerco di mettere tanto sulla qualità perché sulla quantità non posso competere”.