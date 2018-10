ROMA – Maurizio Costanzo se la prende con Fedez e Chiara Ferragni per l’ormai famosa festa al supermercato:

“Quel video girato dalla Ferragni e da Fedez – scrive Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale “Nuovo” – mi sembra proprio una bambinata, il gesto di una coppia di ragazzini viziati. Non dubito che abbiano dato in beneficenza quel cibo, però il messaggio che passa da un video del genere è che, in nome del divertimento, è tutto lecito. Ecco, non mi pare che ci sia grande originalità dietro la decisione di affittare un supermercato e ricoprirsi di uva, zucchine e pomodori. La prossima volta, lo facciano a casa loro”.

Fedez, intanto, è tornato sull’argomento con un video pubblicato sui social.

Il rapper e giudice di X Factor, ha denunciato ciò che gli è successo dopo le polemiche, cioè “minacce di morte” e persone che “hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi mio figlio”. Poi, oltre a scusarsi di nuovo, ha riproposto l’argomentazione sui programmi culinari, in cui andrebbe sprecato cibo, ma che non vengono criticati.