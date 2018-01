ROMA – Maurizio Costanzo bacchetta Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, accusata più volte di aver troppo ostentato le proprie ricchezze sui social: “Vip e persone comuni – dice Costanzo – hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo. Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza!”.

Sonia Bruganelli aveva pubblicato sui social la foto della figlia Adele nel jet con cui la famiglia Bonolis si stava recando la località di Malindi, in Kenya. Allo scatto era seguita una pioggia di critiche da parte dei fan, da cui Sonia si è sempre difesa: “Sarebbe assurdo e ipocrita nascondere una comodità e poi la foto mostrava mia figlia con i suoi giornali, l’intento era diverso – ha precisato a Chi – Mi dispiace che si riduca la vita delle persone a un privilegio e che si faccia credere che dietro a quel privilegio non ci sia alcun merito, passa un messaggio sbagliato. Ma non scelgo le foto in base all’effetto, non devo vendere niente, non faccio tv, non mi interessa la reazione che provoco. E, soprattutto, non mostro le mie emozioni perché quando le vivo non sono sui social. Preferisco che mi associno a una borsa firmata che a un mio dolore”.