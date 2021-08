Maurizio Pistocchi: “Con Diletta Leotta farei molte cose”, frase ambigua scatena Twitter

Una frase di Maurizio Pistocchi su Diletta Leotta per rispondere a un tifoso della Juventus ha scatenato una serie di polemiche su Twitter. Tanto che poi il giornalista sportivo ex Mediaset è stato costretto a precisare. Diletta Leotta tirata in ballo da un utente anche se la discussione era puramente calcistica, si parlava infatti di Cristiano Ronaldo e del suo messaggio social dopo le voci di mercato.

La frase di Maurizio Pistocchi su Diletta Leotta

Tutto comincia con questo tweet di Pistocchi: “Il procuratore di Ronaldo ha offerto il giocatore a tutta l’Europa evidentemente con il benestare della Juventus. Ma il Psg gli ha preferito Messi, al Real Madrid non interessa, il City non lo ha voluto neanche per 25 milioni. In tutto questo, non una parola per la Juve. Brutta cosa”. Ovviamente questo intervento ha scatenato le reazioni dei fan di Ronaldo e degli juventini, da sempre avvelenati con Pistocchi.

Un utente in particolare lo ha preso in giro perché attualmente senza lavoro: “Puoi sempre chiedere a Diletta Leotta se ti assume per fare l’abat-jour a bordo piscina”. Pistocchi ha dato una risposta che definire ambigua è un eufemismo: “Con Diletta farei volentieri molte cose”.

La replica di Pistocchi alle polemiche

Come era facilmente prevedibile la frase di Pistocchi su Diletta Leotta ha scatenato il caos e le polemiche. Così il giornalista ha dovuto spiegare il senso delle sue parole: “È una grande professionista e una donna intelligente. Farei un sacco di cose: perché è una brava professionista. Se avessi potuto decidere io, Diletta l’avrei presa subito a Mediaset: bella e brava, alla faccia delle sue colleghe invidiose”.