Mauro Corona: "Sono alcolista. Bevo dieci birre al giorno e almeno..."

ROMA – Intervistato da La Zanzara, Mauro Corona confessa: “Sono un alcolista, bevo dieci birre al giorno e almeno una bottiglia di vino”.

"Quanto bevo? – dice Corona – Una decina di birre al giorno, poi un po' di vino rosso a gradi alti. Una bottiglia di rosso di sicuro. Non devo nascondere nulla. Sono un alcolista nemmeno più anonimo".

E ancora: “Non morirò di questo. Morirò di incidente o in montagna o in macchina. Ma non mi interessa campare tanto. Se crepo domattina non ho nulla di cui pentirmi. Quando inizio a bere? Presto, ma dipende. Qualche volta alle otto, alle dieci. Perché devo bere il caffè? Perché tutti bevono il caffè devo farlo pure io?”.

Poi parla di donne: “Sulla Berlinguer non faccio battute. Certo che tra lei e Sapelli preferisco baciare lei. Mi piace il suo sorriso dopo anni di severità e serietà. L’ho fatta ridere e non è poco. E poi io non ho più tipi. Vivo alla buona. L’unica che mi fa ancora sangue nella tv è Alba Parietti, mi fa ancora arrapare”.

“Preferisco le vecchie, non sono mica Berlusconi. Over 60, anche over 70. I vantaggi per frequentare le donne anziane sono quattro: non restano incinte, non si innamorano, non lasciano messaggi in segreteria, ed essendo alle ultime cartucce, rendono il triplo, rendono al massimo. E non ho mai avuto ansia da prestazione sessuale. Sono abituato ad arrampicare dove ci vuole calma e freddezza. La stessa cosa nel sesso. Non bisogna essere agitati. Oggi i ragazzini usano più viagra degli anziani”.

Ti piace l’idea di Conte premier?: “Ma chi è? Avrei voluto uno eletto da popolo, non questa gente piena di lavori, di mestieri, di soldi. Ma la vanità è enorme. Sono spocchiosi, non perderanno mai un’occasione simile. Una persona seria direbbe che non lo sa fare”.

Ma Salvini non aveva promesso che ti avrebbe fatto ministro della Montagna?: “ L’ha detto più volte, ma anche quando ci si sposa, si fanno promesse di esser fedeli finchè morte non ci separi, poi si fanno le corna. Quindi le promesse sono difficili da mantenere…”