Mauro Icardi e la foto con la misteriosa mora: cosa penserà Wanda Nara?

ROMA – Mauro Icardi e la foto con una mora misteriosa. Dopo le foto apparse su Novella 2000 in molti si chiedono: chi è? E soprattutto, cosa penserà Wanda Nara? Gli scatti mostrano l’attaccante dell’Inter di notte all’uscita da un locale milanese. Icardi si avvicina alla donna misteriosa, chiacchiera e la saluta in privato. Tutto questo, prima di partire con la famiglia per le vacanze estive.

Il gossip comunque sembra non aver affatto preoccupato Wanda, che sta documentando sui social le sue vacanze in Oriente. La coppia è volata in Giappone e si sta godendo la pausa estiva. Le foto poco importano, sicuramente si tratterà di una amica di Mauro Icardi, ma il gossip si sa, è difficile da fermare. (Fonte Novella 2000).