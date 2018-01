ROMA – Mauro Marin, il vincitore della decima edizione del Grande Fratello, su Facebook racconta di essere stato lasciato dalla compagna incinta.

“Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo”, scrive il vincitore del Grande Fratello nel suo post datato 21 gennaio.

“Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune”, aggiunge Mauro Marin. “Con immenso dolore, contro i miei più reconditi desideri dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso e dei progetti futuri con la mia compagna che a questo punto non riesco più mio malgrado a definire tale. Salvo di lei ripensamenti”.

Marin ama ancora Jessica, a giudicare dalle parole che seguono: “Amo’ mio grazie per tutto. Cresce e risplenda in te il mio amore più grande. Sei e sarai la madre di mio figlio/a sino a prova contraria. Per tutte le incomprensioni, per tutte le emozioni, per tutti i sorrisi, per tutti i pianti, per tutti i tuoi silenzi, per te e solo per te. Per tutto questo sempre avrò riconoscenza ed infinito affetto. L’unico mio rammarico è quello di non essere vicino alla nostra beneamata. L’unico mio sollievo il mio venir meno. Provo a farmi forte per lui o per lei. Vorrò sempre e solo bene. Addio o a presto splendida Jessy”.