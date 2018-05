ROMA – Max Biaggi e Michelle Carpente sono stati fotografati ancora una volta insieme, e nonostante l’attrice continui ad assicurare che si tratta solo di un’amicizia, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] l’evidente complicità fra loro fa pensare tutt’altro.

Beccati da Diva e Donna all’aeroporto di Fiumicino, i due – lui 46 anni, lei 29 – sono sembrati più che amici. Biaggi infatti ha accompagnato Michelle, in partenza con suo figlio. I due si sono salutati con un bacio prima di allontanarsi.

Chi è Michelle Carpente

Ha 29 anni, un figlio di tre ed è separata. E assomiglia molto all’ex di lui. Michelle Carpente sarebbe la nuova fidanzata di Max Biaggi. Attrice, ha interpretato il ruolo di Diletta in “Scusa ma ti chiamo amore”, classe 1988 originaria di Roma viene indicata da qualche settimana come la nuova fiamma del centauro, dopo la rottura con Bianca Atzei “Non sono bella come le sue ex” dice a chi le fa notare come assomigli alla Atzei e a Eleonora Pedron.

E di Max dice “è un bel ragazzo, una persona stupenda, tra noi ci sono stima e affetto”. Lei a “Diva e Donna” conferma che si stanno frequentando, anche se ci tiene a sottolineare che è come amici “Fiamma e amor e sono parole importanti” sottolinea.