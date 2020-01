ROMA – Max Biaggi e Araba Dell’Utri paparazzati. I due sono stati beccati insieme in un ristorante e si sono diretti verso un albergo. A pubblicare le foto è stato il settimanale Diva e Donna. Araba, 34 anni, è figlia di Alberto, fratello di Marcello Dell’Utri. Lui è il noto ex campione di motociclismo. L’ultimo flirt attribuito a Biaggi era stato quello con Michelle Carpente.

Max Biaggi e la breve storia con Michelle Carpente.

A raccontare il dolore sofferto per la fine della storia è la stessa Michelle, che in una intervista rilasciata alla rivista di gossip Chi ha spiegato come mai ci sia voluto tanto tempo per rendere nota la loro relazione:

“Insieme abbiamo deciso di dire così. Invece ci stavamo frequentando, eravamo felici, ma Max si era lasciato da poco, non volevo aumentare il caos intorno a lui. Lui è sempre stato onesto, diceva di non volersi impegnare. Solo che se poi ti senti tutti i giorni più volte al giorno e passi bei momenti insieme pensi di avere una certa importanza nella vita di una persona”.

Ma la relazione è finita ancora prima di cominciare:

“Dopo l’uscita delle foto i rapporti si sono raffreddati. Lui mi ha rassicurato parlando dei suoi impegni di lavoro e dei viaggi per il mondo… Ma ho capito che per lui, vissuto al centro dell’attenzione mediatica per anni, la sua immagine pubblica è fondamentale. Ha iniziato a farsi sentire meno e mi è mancato in modo assurdo, sono stata male”.

Michelle Carpente ne ha sofferto molto, anche perché ci credeva davvero:

“Ho rinunciato anche alle interviste per la promozione del mio programma. Ben 10 per evitare domande su di lui, per fargli capire che non volevo approfittarmi della situazione e tenevo a lui in modo incredibile. Max vive a Montecarlo, una realtà protetta, non si rende conto di ciò che ho passato io a Roma: a qualsiasi evento partecipassi, mi chiedevano di lui. Ho sempre detto che non volevo parlarne, e intanto il mio lavoro è passato in secondo piano”.

Il riavvicinamento con Eleonora Pedron.

L’anno scorso i giornali di gossip si erano invece scatenati su un presunto riavvicinamento tra Biaggi e la sua ex storica, Eleonora Pedron. I due ex erano usciti allo scoperto al MotoGp del Mugello. Nel paddock, infatti, insieme a Max Biaggi e al suo team c’era proprio lei, la bellissima Eleonora Pedron. Solo due settimane prima, in occasione della Comunione della figlia Ines, la Pedron aveva postato l’immagine delle mani di Max che stringevano quelle del figlio Leon e la didascalia: “La vita porta e riporta”. (Fonte: Diva e Donna).