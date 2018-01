Max Biaggi, la nuova fidanzata è una modella americana?

ROMA – Il settimanale Chi rivela che Max Biaggi ha voltato pagina dopo la fine della storia con Bianca Atzei: accanto a lui a Natale c’era una giovane modella americana. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Biaggi ha trascorso le vacanze a Ortisei (Bolzano) e a fargli compagnia c’era una modella a stelle e strisce che lui però presentava ai conoscenti come una “cara amica”.

Dopo la rottura con Biaggi, la Atzei si era spesso sfogata sui giornali e sui suoi profili social, dichiarando di stare molto male e che quell’addio per lei era stato “una bomba esplosa all’improvviso”. Ora invece si dice pronta a ripartire. E lo farà in una nuova avventura televisiva, che la vedrà naufraga all’Isola dei famosi.

“Il 2017 per me è stato un anno molto importante e impegnativo – ha scritto nel suo bilancio di Capodanno -, ho scoperto la felicità e il coraggio, ho pianto, ho sofferto… ma ho dato tutta me stessa e non me ne pento. Mai. Io ero questa nel 2017 e sarò questa nel 2018… la Donna che continua a guardare avanti, accumulando esperienze e imparando a non piangersi più addosso… perché in fondo io continuo a credere. In fondo volersi bene non è così male”.