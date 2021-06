Nuovo attacco di Maxi Lopez a Wanda Nara. Ancora una volta l’oggetto del contendere tra il calciatore argentino e la sua ex, attuale compagna di Mauro Icardi, sono i figli Valentino, Benedicto e Costantino.

Maxi Lopez dalle stories di Instagram fa sapere di non riuscire a vedere i figli da tempo e accusa Wanda Nara di volerli tenere lontani.

Maxi Lopez, il post per la festa del papà

Il calciatore ha approfittato della festa del papà per fare gli auguri a tutti i padri e per scagliarsi contro la ex compagna. Nei Paesi che seguono la tradizione anglosassone la festa del papà si festeggia la terza domenica di giugno.

“Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete”.

Maxi Lopez e Wanda Nara, i precedenti scontri

Anche a settembre dello scorso anno, con l’acuirsi della seconda ondata Covid, Maxi Lopez aveva attaccato duramente Wanda Nara: “I miei figli hanno il coronavirus per colpa sua, le avevo detto di non andare a Ibiza”, l’aveva accusata.

Ma la stessa Nara aveva poi smentito categoricamente: “Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho il Covid) così come quello dei bambini, stiamo bene”.

I due si erano inoltre scontrati a inizio pandemia, quando Wanda Nara e Mauro Icardi erano rientrati in Italia da Parigi, con figli al seguito. Per Lopez, lei aveva portato i figli nel cuore della pandemia. Ma anche in quel caso Wanda Nara aveva prontamente replicato: “Viviamo fuori Como dove ci sono stati pochi casi e mi sento più sicura in Italia che in Argentina”.