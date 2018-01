UDINE – Daniela Christiansson, l’attuale compagna di Maxi Lopez, parla del rapporto del calciatore dell’Udinese con l’ex moglie Wanda Nara: “E’ vero. Non ha rispetto per Wanda Nara. Con me non utilizza questo tipo di vocabolario e comportamento”.

Poi parla di alcuni audio, sembra non molto gentili, inviati da Maxi Lopez a Wanda Nara:

“Quello che penso degli audio? Non è un argomento che nessuno dovrebbe giudicare perché nessuno sa la verità della situazione e quegli audio dicono molto su come il mio ragazzo non abbia rispetto per lei con tutte le cose che sono successe e che stanno accadendo”.

Però, spiega la Christiansson, “provate a immaginare di non poter augurare buon Natale ai vostri figli e che l’unico modo per vederli sia andare nella loro scuola per portarli in segreto. Questi sono solo alcuni fatti di ciò che è accaduto. E sembra che né i soldi né la legge possano aiutare… Posso confermare che Maxi fa e sempre farà il meglio per i tuoi figli!”.