Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano. E per sancire l’unione hanno bevuto il sangue l’una dell’altro

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono ufficialmente fidanzati dopo poco più di un anno dal loro primo incontro. L’annuncio è arrivato via Instagram ieri 12 gennaio. E per sancire la loro unione hanno bevuto il sangue l’una dell’altro.

Megan Fox si sposa con Machine Gun Kelly

L’attrice e modella 35enne ha pubblicato un video sullo sfondo un maestoso albero della Spa Botànico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico: “Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme, e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo”, ha scritto lei. Poi ha concluso: “E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì… e poi abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro. 1.11.2022″.

L’anello a due pietre

Il musicista, invece, ha risposto con un altro video con focus sull’anello donato a Megan spiegando che è stato lui stesso a disegnarlo. “L’ho progettato insieme a Stephen Webster (designer britannico, ndr)”, ha scritto il 31enne. Si tratta di un anello a due pietre: “Lo smeraldo, la sua pietra natale, e il diamante, la mia pietra natale, incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore”, ha concluso.

Per Megan Fox si tratta del secondo matrimonio dopo quello con l’attore Brian Austin Green, con cui è stata sposata dal 2010 al 2021. Per Machine Gun Kelly, al secolo Colson Baker, è invece il primo matrimonio, anche se ha già una figlia, Casie, nata nel 2009 da una precedente relazione.