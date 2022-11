Meghan ha tradito Harry con la guardia del corpo? La lite a scuola e i rumors

Nuove ombre su Buckingham Palace. Questa volta protagonisti Meghan Markle, suo marito Harry e un terzo incomodo, la loro guardia del corpo. Il gossip parla di “tradimento” e di un “possibile divorzio”, ma ovviamente è tutto da verificare.

Meghan ha tradito Harry con la guardia del corpo?

“La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha tradito Harry” riportano i tabloid scandalistici e lui come lo avrebbe scoperto? Mettendo da parte per il momento il presunto amante, Chris Sanchez, facilmente identificabile nelle foto con Harry e Meghan. A svelare alcuni retroscena è il settimanale InTouch che cita una fonte anonima: “La scuola di Archie avrebbe contattato Harry perché il bimbo non era stato ripreso. Il duca si sarebbe precipitato insieme a Lilibet mentre Meghan – continua il tabloid – si trovava con la guardia del corpo, Sanchez. Da questo episodio sarebbe nata una lite pubblica e Meghan avrebbe urlato di volere il divorzio”.

Chi è Chris Sanchez

Il bodyguard che potrebbe causare un altro divorzio reale si chiama Chris Sanchez ed è stato assunto lo scorso aprile. Prima del suo incarico per la duchessa di Sussex, Sanchez ha prestato servizio per la sicurezza di due presidenti degli Stati Uniti: George W. Bush e Barack Obama. Secondo gli stessi testimoni della lite, la guardia del corpo sarebbe stata presente durante la discussione dei coniugi e avrebbe in seguito lasciato la casa.