LONDRA – Dj, spogliarellista e massaggiatrice. Questo il curriculum di Meghan Markle, la futura moglie del principe Harry d’Inghilterra, prima di approdare alla televisione e diventare la star di Suits. Il sito di gossip americano Tmz è venuto in possesso del cv dell’attrice, che si descrive anche come “brava a cantare bene le canzoni pop e country”, redatto ben prima del suo ingaggio per la serie televisiva che le ha dato la fama.

Il sito dell’Huffington Post ha spulciato il cv scritto da Meghan Markle e pubblicato da Tmz, spiegando che tra le abilità la bella fidanzata di Harry aveva elencato anche cose particolari, come la capacità di fare massaggi o spogliarelli:

“Il cv dell’attrice è riferito al periodo precedente al suo ingaggio per la serie tv che l’ha resa famosa. Oltre a elencare le precedenti esperienze nel mondo del cinema (come un ruolo da “ragazza hot” nel film del 2005 Sballati d’amore), infatti, la neo-nipote della regina Elisabetta ha inserito una sezione descrivendo abilità non comuni: la capacità di fare la giocoliera, la DJ, la massaggiatrice e la spogliarellista. Meghan ha anche scritto di avere un dono per molti sport (il baseball, il golf, il nuoto, l’equitazione e lo snowboard), così come di essere portata per la danza, di parlare 3 lingue, di sapere cantare bene le canzoni pop e country, di suonare la chitarra, la batteria e i piattini a mano. Insomma, una ragazza fuori dal comune.

La fidanzata del principe Harry è laureata in teatro alla prestigiosa Northwestern University. Per pagarsi gli studi accademici, comunque, Meghan per un periodo ha svolto l’attività di calligrafa freelance, ha fatto la corrispondente per Dolce & Gabbana e compilato le partecipazioni di matrimonio per clienti importanti, come il cantante Robin Thicke. La californiana ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dei reali britannici lunedì 27 novembre, quando lei e il suo compagno hanno annunciato il fidanzamento nei giardini di Kensington Palace. Di 3 anni più grande di Harry, con un matrimonio già alle spalle, la Markle non è di certo la principessa standard: ora la pubblicazione del suo curriculum lo conferma”.