LONDRA – Un abito da sposa di Ralph & Russo da 100mila sterline sarà quello indossato da Meghan Markle il 19 maggio per le nozze con il principe Harry. E a pagare la spesa per la maison amata da celebrity, reali ed emiri sarà proprio la famiglia reale.

D’altronde Meghan aveva già scelto questa maison per l’abito di tulle nero del fidanzamento, un vestito da sera da 56mila sterline. Secondo il Daily Mail, la notizia sarebbe stata fatta filtrare da fonti vicine al palazzo e al cerchio di amici della sposa, ma la coppia di moda Tamara Ralph con il marito Michael Russo è stata avvistata alla Royal School of Needlework, stessa accademia del ricamo che nel 2011 lavorò all’abito del si di Kate, firmato Sarah Burton per Alexander McQueen.

David Haigh, ceo di Brand Finance, ha spiegato a Corriere della Sera che per le nozze di Harry e Meghan si spenderanno oltre 1 miliardo di sterline: