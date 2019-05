LONDRA – Prima di incontrare il principe Harry, Meghan Markle era a caccia proprio di uomini come lui. A rivelarlo è una sua cara amica, la presentatrice inglese Lizzie Cundy, che al tabloid The Sun, racconta: “Stavamo chiacchierando tra donne, quando Meghan mi chiese: conosci qualche ragazzo famoso? Sono single e mi piacciono molto gli uomini inglesi. Ho risposto: ok, troveremo qualcuno per te”.

All’epoca Meghan era appena uscita dal divorzio col suo primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson. Lizzie Cundy racconta anche di aver proposto a Meghan il calciatore Ashley Cole, poi scartato per via della sua reputazione di impenitente donnaiolo. Dal 2016 in poi, quando Harry met Meghan, le due amiche si sono perse di vista. Lizzie Cundy non l’ha presa molto bene: “Da Palazzo le avranno probabilmente consigliato di troncare ogni rapporto con chi lavora nei media. Meghan è letteralmente sparita”.

Si sono riviste in alcune occasioni, fino a quando la conduttrice non è venuta a sapere della nascente storia col principe Harry. “Le mandai un messaggio dicendole, o Dio… ho saputo di Harry! E le mi rispose, si lo so… proveremo a frequentarci”.

Il tabloid inglese riporta poi anche le rivelazioni di un altro noto presentatore, Piers Morgan, che non sembra aver digerito il due di picche della duchessa. “La conoscevo piuttosto bene. Una sera abbiamo bevuto qualcosa insieme e lei mi disse di essere stata moto bene con me. La stessa sera lei andò ad un party al quale era presente Harry. Da quel giorno non la sentii mai più. Non mi piacciono le persone che si comportano così. Mi ha dato l’idea di essere un’arrampicatrice sociale”.

Pier Morgan si sente anche in dovere di avvertire il principe Harry: “Buona fortuna ad Harry. Spero sappia cosa sta facendo. Se va tutto a rotoli, che non venga da me a piangere, e che non dica che non lo avevo avvertito”. (Fonte: The Sun)