ROMA – Addio definitivo alla vecchia vita di attrice, sembra che Meghan Markle, da quando è fidanzata con il principe Harry, abbia tagliato fuori i vecchi amici, è recente la notizia che ha chiuso il profilo online su Twitter, Instagram e Facebook.

L’attrice 36enne, scrive il Daily Star, in vista del matrimonio avrebbe chiuso i rapporti con molti amici americani del mondo dello spettacolo e sarebbe sempre più vicina, invece, alla cerchia del futuro marito.

Un addetto ai lavori della casa reale, ha riferito: “Molti amici di Meghan non hanno avuto più sue notizie, in alcuni casi un amico in comune ha dovuto spiegare che non sarebbero più stati in contatto. Le persone l’hanno capito nel momento in cui è stato chiaro che la relazione con Harry era diventata seria” .

Le fonti sostengono che Meghan, 36 anni, è vicina alla cerchia di Harry, tra cui la principessa Eugenia, Lara Hughes-Young, moglie di Tom Inskip, il migliore amico di Harry, e aggiungono: “Meghan è socievole ma ora la sua vita è cambiata e certe amicizie vanno chiuse”.