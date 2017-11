LONDRA – Ormai è ufficiale: il principe Harry si sposerà con Meghan Markle. E in Inghilterra ormai non si parla d’altro. Meghan, dai giornali inglesi, viene vista come una moderna Cenerentola. Il Daily Mail non usa mezzi giri di parole e scrive: “Ecco come Meghan è passata da una squallida casa di Los Angeles a Buckingham Palace”.

Di 3 anni più grande del principe Harry, attrice, americana e, soprattutto, divorziata. Il principe Harry ha deciso di rivoluzionare la Casa Reale. “Non accetteremo una divorziata americana come moglie del futuro re” scrivevano i giornali inglesi nel 1936 quando Edoardo VIII scelse di rinunciare al trono per poter sposare un’altra divorziata americana, Wallis Simpson. Ma da allora è cambiato tutto.

Nata a Los Angeles nel 1981 da madre afroamericana e padre di origini irlandesi e olandesi, Meghan Markle si è laureata alla Northwestern University e ha seguito un tirocinio all’ambasciata americana di Buenos Aires. Ha avuto piccoli ruoli al cinema in “Remember me” e in “Sballati d’amore”. Secondo il Mail, Meghan ha ereditato l’ambizione dal padre e il lato più “Hippy” dalla madre.

Meghan è stata sposata dal settembre 2011 al 2013 con il produttore cinematografico Trevor Engelson. Meghan Markle si è anche definita femminista in un discorso alle Nazioni Uniti nel 2015. E alla rivista “Elle Uk” disse che essere “bi-razziale” le ha ostacolato la carriera: “Durante i casting ero bollata come ‘etnicamente ambigua’. Non ero abbastanza nera per i ruoli da nera e non abbastanza bianca per i ruoli da bianca. Ero nel mezzo, un camaleonte etnico che non avrebbe mai potuto avere un lavoro”.

Una Cenerentola moderna. Qualche giornale la ha già paragonata alla principessa Diana. Qualche altro, come lo stesso Mail, è invece preoccupato “per la gran quantità di squali in famiglia pronti ad approfittarsi della situazione”.

Una Cenerentola moderna dunque? Non la pensa così, questo è sicuro, la sorellastra. Che di Meghan ne parla malissimo.

La sorellastra, figlia dello stesso padre, Samantha Markle sul “Sun” ha annunciato un libro rivelazione in cui accusa Meghan di averla abbandonata dopo che le fu diagnosticata la sclerosi multipla. Samantha vive in Florida sulla sedia a rotelle. “Hollywood l’ha cambiata – ha detto al Sun – La sua ambizione è diventare principessa. La famiglia reale sarebbe sconvolta nel sapere quello che ha fatto alla sua famiglia. La verità distruggerebbe il suo rapporto con il principe Harry”.