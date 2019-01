ROMA – Meghan Markle farà la fine di Lady Diana. Ne è convinto Paul Burrell, ex maggiordomo della compianta principessa, che in una intervista a Channel 5 ha sottolineato diverse analogie tra la mamma di Harry e la neo duchessa del Sussex, entrambe insofferenti al rigore di corte.

Secondo Burrell, Meghan starebbe incontrando non poche difficoltà nella sua nuova vita di Palazzo: “Lei è una donna forte che si è trovata in una famiglia molto tradizionale”, ha spiegato. Non a caso i tabloid inglesi l’hanno già ribattezzata “La duchessa Difficile”, per via dei suoi rapporti conflittuali col personale di corte e di una presunta faida scoppiata tra i fratelli William ed Harry.

“Lady D era cresciuta in una famiglia più grande eppure anche lei si è fatta prendere dal panico”, racconta il maggiordomo. “La colpa è di Buckingham Palace. È un campo minato per chiunque. Nessuno è gentile con nessuno. Meghan deve solo stare al fianco di Harry e deve guadagnarsi la fiducia della Regina”.

Infine Burrell sferra il suo inquietante presagio: “La Markle si sta comportando come Diana, si sta tagliando un ruolo in questa vicenda. Ma deve capire che le cose a Corte non funzionano così”.