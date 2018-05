LONDRA – Se la famiglia di Kate Middleton era vista male perché “commoner”, non di nobili origini, si può immaginare l’effetto che fa nella royal family quella di Meghan Markle:

un padre bancarottiere, un fratellastro che non esita a tirar fuori la pistola con la fidanzata, una sorellastra che scrive un libro in cui accusa apertamente la futura duchessa di essere una avida arrampicatrice sociale.

C’è tutto questo e non solo nella famiglia di colei che, sabato 19 maggio, sposserà il principe Harry. Una famiglia che ha riservato l’ultima sorpresa proprio in questi giorni: il padre di Meghan, Thomas Markle, direttore delle luci di Hollywood in pensione, non accompagnerà la figlia all’altare nel grande giorno. Il motivo ufficiale è che ha avuto un attacco di cuore dopo essere stato scoperto ad aver venduto ai paparazzi delle foto solo apparentemente rubate. Il motivo ufficioso è che, molto più semplicemente, non se la sente di farsi vedere dopo questa figuraccia planetaria.

Thomas Markle, 73 anni, nel 2016 ha dovuto dichiarare bancarotta e adesso vive in un non proprio ridente sobborgo di Rosarito Beach in Messico. Proprio qui si è fatto fotografare mentre guarda foto di Harry e Meghan e si prepara sulla storia della Gran Bretagna per il grande giorno della figlia. Un servizio organizzato grazie alla figliastra di Thomas Markle, Samantha Grant, che avrebbe fruttato all’uomo centomila dollari.

Lei, 53 anni e due figli, da giovane è stata modella e attrice, e avrebbe rotto ogni rapporto con Meghan dieci anni fa, quando le venne diagnosticata la sclerosi multipla. Starebbe lavorando ad un libro dal titolo significativo: “Il diario della sorella della principessa arrampicatrice sociale”. Ma da quando la “principessa arrampicatrice sociale” è diventata famosa, Samantha ha ripreso a farsi chiamare Markle di cognome.

E’ la sorella di Thomas Markle Jr., 51 anni. I due sono figli del primo matrimonio del padre di Meghan. L’anno scorso Thomas è stato arrestato per aver puntato una pistola alla testa della sua fidanzata, ma poi è stato scagionato. Sulle cronache italiane, però, è finito per la lettera aperta al principe che ha fatto pubblicare dai media britannici, in cui invita il principe a non sposare la sorellastra, per non commettere “il più grande errore nella storia dei matrimoni reali”.

Se non bastasse, c’è poi Tyler Dooley, figlio di Thomas Jr, che fa il coltivatore di marijuana in Oregon (dove è legale) e ha lanciato la varietà chiamata Markle Sparkle (Il luccichio Markle). Più apparentemente rispettabili gli zii paterni di Meghan: Michael e Fred Markle, il primo diplomatico in pensione il secondo vescovo. Ma nemmeno loro sono stati invitati alle nozze.

Chi sabato sarà sicuramente presente della famiglia Markle al momento è solo la madre di Meghan, Doria Ragland, istruttrice di yoga e assistente sociale in case di riposo, 61 anni. Potrebbe essere proprio lei a prendere il posto di Thomas Markle per portare all’altare la figlia. Così, se con Kate Middleton per la prima volta una commoner sposava un erede al trono, con Meghan Markle per la prima volta una afroamericana entrerà nella famiglia reale britannica.