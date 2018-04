LONDRA – Thomas Markle, fratellastro di Meghan, prossima alle nozze con il principe Harry, lancia un attacco all’ex attrice sostenendo che stia cercando di reinventarsi come la nuova Diana ma non è “come lei, è completamente diversa. Ha iniziato a uscire fuori un lato della sua personalità sgradevole da vedere”.

La Markle, che convolerà a nozze con Harry il prossimo 19 giugno, secondo il fratellastro Thomas avrebbe snobbato la famiglia e “fatti a pezzi”, scrive il Daily Star.

Il livoroso Tom ha riferito al Mirror:”Ho letto che Meg vuole essere come Diana che nel mondo era adorata da tutti. Era amata per ragioni valide. Ed è quello che vuole Meg, ma non penso accadrà. Non è autentica come Diana. ”

L’attacco del fratellastro è di poco successivo a quello di Samantha Grant, sorellastra di Meghan, che su Twitter ha accusato la 36enne di aver voltato le spalle alla famiglia, di aver invitato al matrimonio solo i genitori. E ne ha avute anche per il principe Harry invitandolo, sempre su Twitter, a “tirar fuori gli attributi”. “Gridi ai quattro venti l’umanitarismo, non lavori, e stai permettendo a Meg di ignorare i Markle. E’ una contraddizione”.

Tomhas sostiene che Meghan abbia chiuso i rapporti con i parenti dopo essere diventata una star di Hollywood grazie alla serie tv Suits.