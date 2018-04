LONDRA – “Meghan Markle è falsa, vuole apparire come Diana“. L’ennesimo attacco nei confronti della futura moglie del principe Harry arriva dal fratellastro della stessa Meghan, Thomas Markle jr.

In un’intervista rilasciata al tabloid britannico The Evening Standard, Thomas jr critica la sorellastra:

“A Meg piace dipingere se stessa come una filantropa, una persona caritatevole, ma non è nulla di tutto questo per la sua famiglia. (…) Sta mostrando la miglior prova di recitazione della sua vita. È falsa. Da quando è entrata a Hollywood è una persona diversa, ha chiaramente dimenticato le radici della sua famiglia. Ho letto che Meg vuole essere come Diana. Diana era venerata da tutti nel mondo. Era amata per le giuste ragioni”.