LONDRA – Meghan Markle starebbe meditando di trasferirsi negli States col principe Harry e il piccolo Archie. Lo rivela un sedicente “esperto” di questioni di corte al Daily Express, tabloid britannico destrorso da tempo in declino. Ma non è escluso che si tratti dei soliti pettegolezzi e voci prive di riscontri che circolano sulla stampa inglese, da quando la duchessa di importazione è giunta nel Regno Unito.

Secondo quanto riferito dal suddetto esperto, l’ex attrice, divenuta duchessa di Sussex dopo aver sposato il principe Harry, avrebbe intenzione prima o poi di trasferirsi oltreoceano, portando via con sé il consorte e il neonato royal baby. A riscontro di tale scenario però non vi è alcuna prova concreta, solo la presunta irrequietezza di Meghan, poco amata sin dall’inizio da certi tabloid per la sua origine “aliena” e gli altrettanto presunti capricci da star che le vengono costantemente attribuiti.

A dar retta a questa narrativa, la duchessa afroamericana starebbe pensando di tornare a vivere a Los Angeles non gradendo di dover restare talora in ombra, col marito cadetto Harry, rispetto ai cognati duchi di Cambridge. (Fonte: Daily Express)