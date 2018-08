COMO – Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto un assaggio di luna di miele in Italia, e non in una meta qualsiasi, ma a Villa Oleandra, a Laglio, sul Lago di Como, di proprietà dell’amico George Clooney. La coppia reale è stata ospite lo scorso fine settimana dell’attore americano e della moglie, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] l’avvocato Amal Alamuddin, tra i 200 invitati al ricevimento di Frogmore House il 12 maggio scorso, per le nozze reali.

Secondo quanto riferisce Chi, i duchi di Sussex sarebbero arrivati a Malpensa giovedì 16 agosto e sarebbero stati scortati dalla polizia italiana in borghese fino alla villa settecentesca in riva al lago. Avrebbero trascorso lì tre giorni, Meghan giocando con i figli dei Clooney, Alexander ed Ella, di dieci mesi, e Harry giocando a basket con George.

L’unico momento “ufficiale” della visita sembra sia stato la sera di sabato 18 agosto, quando nel parco della villa è stata allestita una cena di gala alla quale hanno partecipato una quindicina di ospiti. Il giorno dopo, intorno alle 18, Harry e Meghan sono ripartiti con un volo privato da Malpensa.

Clooney, 57 anni, ha acquistato Villa Oleandra nel 2002. La magione, pagata all’epoca 11 milioni e mezzo di euro, ha 25 camere da letto, un teatro all’aperto, una piscina, un garage per auto e moto, un campo da tennis, una palestra e persino un forno per la pizza. La scorsa estate i Clooney l’hanno ceduta alla famiglia Beckham per passarvi le vacanze.