ROMA – Prima di sposare Meghan Markle, il principe Harry aveva messo gli occhi su un’altra diva di Hollywood: stiamo parlando di Jennifer Aniston, di ben 16 anni più grande di lui. A raccontarlo al tabloid The Sun è stato lo scrittore Ian Halperin, autore dell’ultima biografia sull’attrice. A suo dire il duca del Sussex si era preso una bella cotta per lei, al punto da definirla la “principessa perfetta” quando a maggio 2009 la vide sulla copertina GQ, completamente nuda con indosso solo una cravatta.

Halperin racconta che Harry non si limitò ad ammirarla da lontano, ma passò anche all’azione. Ad una festa di amici a Los Angeles, il principe “disse ad una sua amica pierre che Jen era la sua attrice preferita e così ottenne il suo numero di telefono”. Quindi si fece coraggio e “iniziò a scriverle sms e inviarle tenere emoji”, racconta sempre lo scrittore. Ma i suoi tentativi di seduzione furono rapidamente stroncati dalla Aniston che considerava un problema la differenza di età.

L’aneddoto prontamente smentito da un portavoce dell’attrice, ha già fatto il giro del mondo. Per un attimo, la “fidanzatina d’America”, sempre sfortunata in amore da quando Brad Pitt la lasciò per Angelina Jolie, avrebbe potuto essere la “principessa d’America”. “Una principessa perfetta, davvero adorabile e simpatica” e “molto più alla mano della Markle” secondo i fan che l’hanno sempre sostenuta e apprezzata per la sua simpatia e il coraggio. E l’aver rifiutato un principe, non è cosa da poco. (Fonte: The Sun)