MILANO – Dopo il trasloco fisico, anche quello virtuale. Meghan Markle e Harry lasciano l’account Instagram di Kensington Palace, condiviso con i cognati Kate Middleton e William, e ne aprono uno esclusivamente loro, il Sussex Royal account.

Per inaugurarlo il figlio del principe Carlo, 34 anni, e la moglie, 37 anni, hanno scelto alcune tra le foto preferite degli ultimi mesi, insieme ad un’immagine inedita scattata lo scorso anno alle Isole Fiji, oltre al monogramma con le loro iniziali HM.

“Benvenuti nel nostro account ufficiale Instagram – hanno scritto i duchi di Sussex -. Non vediamo l’ora di condividere il lavoro che ci guida, le cause che sosteniamo, annunci importanti e l’opportunità di far luce su alcune questioni chiave. Vi ringraziamo per il vostro supporto. Benvenuti a @sussexroyal – Harry & Meghan”.

L’account ha raggiunto in soli 30 minuti 15mila follower, tra cui anche molti vip come Gwyneth Paltrow, David Beckham e Blake Lively, ma anche due amiche di Meghan Markle come l’attrice indiana Priyanka Chopra e, naturalmente, la stylist canadese Jessica Mulroney.

Nelle stesse ore in cui la coppia inaugurava il proprio personalissimo spazio social quello abbandonato, l’account Kensington Palace, fino a poco prima utilizzato dai “fab four”, provvedeva a rimuovere i nomi di Harry e Meghan dalla descrizione. (Foto Instagram, Daily Mail)