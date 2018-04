LONDRA – Anche se è morta ormai più di vent’anni fa, la memoria della principessa Diana è ben viva, soprattutto nel figlio Harry, che farà avvertire la sua presenza nel giorno del matrimonio con Meghan Markle, il prossimo 19 maggio.

Il ricordo di Lady Diana sarà tangibile in molti dettagli. Nei fiori: non solo le peonie amate dall’attrice americana, ma anche le rose bianche provenienti dal White Garden, allestito lo scorso anno in onore della principessa Diana per i vent’anni dalla sua scomparsa.

L’omaggio alla “principessa del popolo” sarà evidente anche nei gioielli che indosserà Meghan, che molto probabilmente prenderà in prestito qualcosa dalla collezione della defunta principessa. Secondo il quotidiano britannico The Express potrebbe trattarsi degli orecchini di perle e diamanti donati a Diana dall’emiro del Qatar, o della parure di diamanti e zaffiri regalata alla principessa dal sultano dell’Oman.

Proprio per aver al suo fianco la presenza, seppure indiretta, della madre, Harry ha deciso di invitare alle nozze tutti gli Spencer, parenti per parte materna, tra cui il fratello di Diana, l’affezionato zio Charles Spencer, le zie Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes e tutti i cugini.

Loro saranno prima tra i 600 invitati alla cerimonia nella cappella di St. George e poi tra i 200 ospiti del party serale a Frogmore House.

“Lei sarà parte di quel giorno”, aveva assicurato Meghan nella prima intervista tv in coppia. E poco dopo Harry si era detto sicuro del feeling che sarebbe potuto nascere tra le due donne: “Sarebbe diventata probabilmente la sua migliore amica. È in giorni felici come questo che mi manca davvero”.