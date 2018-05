LONDRA – Dopo il matrimonio, la luna di miele. Ma dove andranno Meghan Markle e Harry, freschi duchi di Sussex? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Se lo domandano in molti, e la stampa britannica prova a dare qualche risposta.

La località più quotata è, in linea generale, l’Africa, con vari Paesi che potrebbero accogliere la coppia reale. In testa, scrive il Telegraph, c’è la Namibia: secondo alcune fonti Meghan e Harry potrebbero soggiornare all’Hoanib Valley Camp, una struttura eco friendly con sei tende di lusso il cui prezzo si aggira intorno ai 700 dollari a notte.

Un’altra possibile meta è il Ruanda, dove Meghan si è recata in passato come World Vision Global Ambassador. Sempre restando nel continente africano è molto quotato è il Malawi, già visitato da Harry quando faceva il volontario negli African Parks per la conservazione degli elefanti. Tra le altre località menzionate dal Telegraph troviamo le Filippine, tra i posti che Meghan vorrebbe visitare, e la Toscana, in particolare la Maremma.

In tutti questi casi si tratterebbe di una luna di miele senza precedenti nella Famiglia reale britannica. William e Kate Middleton andarono alle Seychelles, sull’isolotto privato di Fregate. Prima di loro, Carlo e Diana, che si sposarono il 29 luglio del 1981, avevano scelto una crociera sul Mediterraneo fra Gibilterra, Tunisia, Sardegna, Grecia ed Egitto a bordo dello yacht reale Britannia. Molto più modesta la luna di miele della regina Elisabetta e del principe Filippo, che nel 1947 trascorsero semplicemente qualche giorno a Broadlands, nell’Hampshire, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove viveva la famiglia del marito.