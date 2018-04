LONDRA – Meghan Markle e il principe Harry non invitano Michelle Obama al loro matrimonio, e lei non la prende bene.

Secondo quanto scrivono alcuni quotidiani anglosassoni, la first lady non avrebbe gradito di non essere stata invitata alle nozze che si celebreranno sabato 19 maggio.

Lei avrebbe avuto un ruolo nel far conoscere l’ex attrice americana al principe inglese, e si aspettava che i due l’avrebbero voluta in un giorno simile.

Ma pochi giorni fa è arrivata la notizia secondo la quale al Royal Wedding non sarà presente alcun politico, nemmeno gli Obama, che sono amici della coppia da tempo.

Secondo alcune fonti vicine alla coppia, Meghan e Harry avrebbero voluto invitare Barack e Michelle Obama, ma non hanno potuto per il rischio di suscitare incomprensioni diplomatiche, dal momento che non avrebbero voluto anche l’attuale presidente americano, Donald Trump.

Del resto, a differenza del fratello William, Harry assai difficilmente salirà al trono, quindi la presenza di politici alle nozze non è necessaria.

Un portavoce di Kensington Palace ha stroncato così le polemiche.