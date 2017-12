LONDRA – Era attesa, ma ha fatto comunque parlare di sé. Meghan Markle, attrice americana che il 19 maggio 2018 sposerà il principe Harry di Galles, era presente oggi, mercoledì 20 dicembre, al tradizionale pranzo pre-natalizio offerto dalla regina Elisabetta II a Buckingham Palace.

Lo evidenzia il Daily Telegraph online, mostrando anche le foto dell’arrivo dell’attrice americana accanto allo stesso Harry, a bordo di una Range Rover.

Meghan Markle, che sposerà il secondogenito di Carlo e Diana il 19 maggio prossimo nel castello di Windsor, è parsa sorridente e rilassata al passaggio di fronte a fotografi e teleoperatori.

Il pranzo a palazzo è una tradizione dei Windsor assai cara alla regina prima di Natale e l’invito a Meghan, ormai ufficialmente entrata a far parte della famiglia, era stato reso noto non senza polemiche. Quando, infatti, Kate Middleton era promessa sposa di William, con le nozze già fissate per il successivo aprile, la sovrana non la volle a tavola.

Nei prossimi giorni l’intera Royal Family si trasferirà nel complesso residenziale di campagna di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), dove ancora una volta trascorrerà le festività natalizie. Anche in questo caso è previsto che Meghan Markle, 36 anni, sia al fianco di Harry, 33 anni.