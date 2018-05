LONDRA – Meghan Markle sarebbe in dolce attesa. Secondo i tabloid inglesi, che già gridano allo scandalo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la nuova duchessa del Sussex, aspetterebbe un bimbo già prima delle nozze con il principe Harry.

A far pensare a un bimbo in arrivo sono stati diversi indizi, forse primo tra tutti la faccia contrariata della Regina Elisabetta il giorno delle nozze. Espressioni a parte, i più attenti hanno notato che i vestiti del Royal Wedding avrebbero avuto una strana piega sulla pancia della sposa, che forse avrebbe nascosto delle dolci curve. È sembrato molto strano che dei vestiti studiati nei minimi dettagli e provati diverse volte potessero fare “difetto” proprio in un giorno così importante sotto gli occhi di tutto il mondo.

Non solo. Il dettaglio sarebbe stato notato anche durante la prima uscita ufficiale di Meghan: lei è apparsa meravigliosa, ma con un pancino sospetto mascherato da un abito che sembrava essere studiato proprio per mascherarlo.

Un altro dettaglio che non è scappato ai più attenti è stata una dichiarazione della Markle durante una visita a Belfast qualche tempo fa. La duchessa, indicando una serie di articoli per bambini, avrebbe detto al marito: “Sono sicura che a un certo punto avremo bisogno di tutto”. Ha insospettito anche il fatto che abbiano rimandato la loro luna di miele, che si sarebbe dovuta svolgere in Africa, un luogo ad alto rischio malaria e che potrebbe mettere a rischio la salute del presunto bambino.