Meghan Markle incinta? Il gesto di Harry scatena il gossip

LONDRA – Che Meghan Markle sia già incinta? Il gossip nel Regno Unito impazza a tre mesi dalle nozze che hanno inchiodato alla tv milioni di persone.

La duchessa di Sussex è apparsa in gran forma all’ultima uscita pubblica, al matrimonio di un amico di Harry. Ma alcuni comportamenti del marito farebbero pensare proprio che qualcosa stia cambiando nella vita della coppia più invidiata della Gran Bretagna.

Del resto è anche vero che la coppia ha rimandato il viaggio di nozze in Africa, che sarebbe stato sicuramente faticoso e impegnativo, soprattutto per una donna incinta.

Ma a scatenare i rumors è stato soprattutto un gesto compiuto da Harry. Il giovane principe ha infatti messo in vendita la sua auto sportiva comprata meno di un anno fa, una Audi RS6 Avant grigia, che ha percorso solo 4.500 miglia. La vendita è stata affidata alla concessionaria specializzata in auto di lusso Overton Prestige, con un prezzo pari a 71,900 sterline.

E considerato che Harry e Meghan non hanno certo bisogno di soldi viene da domandarsi se il principe dai capelli rossi non abbia deciso di mettere davvero la testa a posto per metter su famiglia, magari comprando una comoda station wagon.