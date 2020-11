Meghan Markle è di nuovo incinta? Stando ai rumors sui media stranieri, la moglie del principe Harry potrebbe davvero essere in dolce attesa del secondo figlio.

Meghan Markle è incinta del secondo figlio? L’ex attrice e il marito Harry d’Inghilterra sarebbero pronti ad allargare la famiglia.

Stando ai rumors che rimbalzano dagli Stati Uniti, Meghan e Harry hanno fortemente voluto questo secondo figlio.

Ma pare anche che abbiano deciso di non comunicarlo alla regina Elisabetta. Al punto che, i gossip che sono arrivati fino a Buckingham Palace non sono piaciuti all’entourage della sovrana.

In realtà, pare che Meghan Markle e Harry abbiano deciso di tenere ancora riservata la notizia in attesa di momenti migliori.

Meghan Markle è nuovamente incinta?

È il sito The List a ricostruire la possibile seconda gravidanza di Meghan Markle, attualmente coinvolta in una causa contro il Mail on Sunday.

Il processo sarebbe dovuto iniziare l’11 gennaio 2021, ma Meghan e Harry hanno chiesto di cambiare la data sulla base di “motivi riservati”, per cui non inizierà prima del 15 ottobre 2021.

In molti ritengono che non potrebbero esserci altri impedimenti alla richiesta di rimandare l’udienza di una causa tanto importante per la coppia se non una gravidanza in corso. (fonte TODAY)