LONDRA – Meghan Markle è incinta? Da quando si è sposata col principe Harry, non passa settimana senza che i tabloid parlino di una sua potenziale gravidanza. Un dettaglio da assurgere al ruolo di indizio lo si trova sempre. Stavolta è un tubino blu indossato in una serata di gala.

Durante la serata di beneficenza organizzata a Londra per i 100 Days to Peace da The Royal Armouries, la duchessa si è presentata con un abito che ha attirato l’attenzione dei curiosi. Si trattava dell’evento in cui fondi vengono raccolti a favore dei veterani di guerra con disagi mentali.

Harry e Meghan non hanno tradito le attese della serata con lei elegantissima in un tubino blu dello stilista Jason Wu. A stupire, però, sono state le arricciature dell’abito, piuttosto insolite per la duchessa del Sussex che ama indossare capi molto aderenti. Un modo per nascondere, quindi, forme “sospette” prima dell’annuncio ufficiale. Comunque una Meghan splendente che ha completato il look con décolletée gioiello Aquazzurra e clutch firmata Dior. Splendente e chiacchierata.