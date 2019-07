Meghan Markle è di nuovo incinta? A Wimbledon si è alzata dalla sedia e...

ROMA – Meghan Markle è di nuovo incinta? L’indiscrezione, tabloid dopo tabloid, sta rimbalzando dalla Gran Bretagna al resto del mondo.

All’ultimo torneo di Wimbledon, infatti, la duchessa di Sussex è stata fotografata mentre si toccava la pancia con la mano. Tanto è bastato ai tabloid di oltre manica per avanzare la temeraria ipotesi: ma Meghan Markle è di nuovo incinta?

I giornalisti inglesi non dimenticano, infatti, che spesso durante la gravidanza Meghan Markle era solita tenersi la pancia proprio con la mano.

Per ora però resta solo una voce, una indiscrezione. Non resta che aspettare i prossimi giorni per vedere se ci saranno novità dalla Gran Bretagna.